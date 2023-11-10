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Наводил врага на технику и склады ВСУ. Перед судом предстанет предатель из Славянска

Пятница 10 ноября 2023 16:50
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Наводил врага на технику и склады ВСУ. Перед судом предстанет предатель из Славянска Фото: перед судом предстанет предатель из Славянска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Перед судом предстанет житель Славянска Донецкой области, который наводил российских террористов на укрепрайоны, военную технику и склады с боеприпасами Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Что произошло

В июне 2022 года житель Славянска наладил контакт с военнослужащим отдельного мотострелкового полка 1-го Армейского корпуса так называемой народной милиции "ДНР". Он обещал информировать врага о местах постоянной и временной дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины.

В течение месяца предатель использовал Telegram, посылал врагу голосовые сообщения о размещении украинских защитников в своем городе и в его окрестностях.

"Он рассказывал о военных объектах, детализировал местонахождение казарм и укрепленных районов. Стараясь быть максимально полезным для представителей вражеской армии, мужчина подробно описывал им места сосредоточения военной техники и складов с боевыми припасами, добавляя названия улиц и конкретных зданий", - пишет пресс-служба.

Что грозит

Согласно ч. 7 ст. 111-1 УК Украины, предателю грозит до 15 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок и конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кропивницке Кировоградской области в это время задержали дельца, который планировал нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8.

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