Проводив незаконний "референдум" під Бахмутом. Екс-депутата відправили на три роки за ґрати

Суд встановив, що у травні 2014 року депутат Миронівської селищної ради Бахмутського району підтримав пропозицію провести референдум про визнання так званої державної самостійності ДНР. Референдум мав пройти у приміщенні місцевого палацу культури.

У 2021 році суд першої інстанції визнав чоловіка винним у підтримці псевдореспубліки та засудив його до 3 років позбавлення волі. Апеляційний суд пом'якшив термін до 3 років умовно, але прокуратура звернулася до Верховного суду, який залишив вирок першої інстанції без змін.

В результаті вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Пошук колаборантів

Раніше ми писали, що в Херсонському районі правоохоронці затримали колаборанта, який допомагав окупантам проводити незаконний "референдум". Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Також ми повідомляли, що в Донецькій області двоє чоловіків зливали інформацію про розташування ЗСУ. Обвинуваченим загрожує понад 8 років за ґратами.

Стало відомо, що перед судом постане зрадник із Донецької області Він давав ворогові координати техніки та складів ЗСУ.