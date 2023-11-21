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Проводив незаконний "референдум" під Бахмутом. Екс-депутата відправили на три роки за ґрати

Фото: екс-депутата селища під Бахмутом відправили на три роки за ґрати за проведення "референдуму" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Депутат селищної ради під Бахмутом у 2014 році провів референдум про визнання "ДНР". Суд ухвалив екс-чиновнику три роки позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Суд встановив, що у травні 2014 року депутат Миронівської селищної ради Бахмутського району підтримав пропозицію провести референдум про визнання так званої державної самостійності ДНР. Референдум мав пройти у приміщенні місцевого палацу культури.

У 2021 році суд першої інстанції визнав чоловіка винним у підтримці псевдореспубліки та засудив його до 3 років позбавлення волі. Апеляційний суд пом'якшив термін до 3 років умовно, але прокуратура звернулася до Верховного суду, який залишив вирок першої інстанції без змін.

В результаті вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Пошук колаборантів

Раніше ми писали, що в Херсонському районі правоохоронці затримали колаборанта, який допомагав окупантам проводити незаконний "референдум". Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Також ми повідомляли, що в Донецькій області двоє чоловіків зливали інформацію про розташування ЗСУ. Обвинуваченим загрожує понад 8 років за ґратами.

Стало відомо, що перед судом постане зрадник із Донецької області  Він давав ворогові координати техніки та складів ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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колаборант