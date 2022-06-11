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Зеленський відповів на петицію про відміну заборони виїзду чоловіків з України

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Київ, Субота 11 червня 2022 09:48
Зеленський відповів на петицію про відміну заборони виїзду чоловіків з України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасовання заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України. Він доручив Кабміну розглянути порушені в ній питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента.

Так, відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів ще наприкінці травня.

В ній автор пропонує віддати при мобілізації пріоритет добровольцям, а іншим відкрити кордони, ніж провокувати корупцію.

На що президент відповів - порядок виїзду у період воєнного стану визначає Кабінет міністрів. Тож він доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати поставлені в петиції питання.

"Я звернувся до прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати озвучені в петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання та виявлення можливих правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автора петиції буде проінформовано", - відповів Зеленський.

Заборона виїзду військовозобов'язаним

Нагадаємо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський емоційно відреагував на петицію дозволити виїзд чоловіків з України, заявивши, що не до кінця розуміє, для кого саме ця петиція.

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