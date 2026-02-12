Проводится эвакуация населения: в РФ полыхает и детонирует оружейный арсенал

В результате инцидена произошел масштабный пожар и детонация, что вынудило власти организовать эвакуацию местных жителей. Пожар длится до сих пор и угроза дла местного населения остается актуальной.

Удар по арсеналу

Согласно российским источникам, целью атаки неизвестных личностей стал арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения вблизи поселка Котлубань.

По информации мониторинговых каналов, местные жители сообщили о мощных взрывах и сильном пожаре, который охватил территорию военного объекта. Также была слышна работа ПВО.

Эвакуация населения

Российский губернатор подчеркнул, что эвакуация проводится "в целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации при тушении пожара". Жителей поселка предупреждают о возможной опасности и призывают соблюдать меры предосторожности.

Реакция российских служб

По словам губернатора, российская ПВО якобы отражала ракетную атаку, а к тушению пожара привлечены подразделения МЧС и Министерства обороны РФ. Тем не менее, продолжаются сообщения о масштабных разрушениях на складе и угрозе дальнейшей детонации.