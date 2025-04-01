Проводили информдиверсии против Украины. СБУ разоблачила агентов РФ в Киевской области

Служба безопасности Украины нейтрализовала подпольное PR-агентство, которое работало на российские спецслужбы. Во время операции в Киевской области были задержаны два профессиональных пиарщика, которые по заказу Кремля осуществляли информдиверсии против Украины.

Фото: СБУ задержала двух агентов РФ

Злоумышленники занимались созданием и распространением материалов, которые дискредитировали Украину и оправдывали агрессию России. Для этого они создали более 200 сайтов, которые дублировали официальные кремлевские рупоры.

Материалы публиковались на фейковые аккаунты для избежания блокировки, а также проводились информационные кампании в ЕС для оправдания российских санкционных лиц, в частности Игоря Шувалова и Андрея Костина - банкиров, которые занимаются финансированием войны.

Фото: СБУ задержала двух агентов РФ

После начала полномасштабного вторжения злоумышленники начали работать непосредственно на российские спецслужбы.

Во время обысков у задержанных были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества за государственную измену.