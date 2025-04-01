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Проводили інформдиверсії проти України. СБУ викрила агентів РФ в Київській області

Фото: СБУ затримала двох агентів РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ затримала двох агентів РФ на Київщині, які проводили інформдиверсії проти України. Піарники створювали фейкові медіаресурси для дискредитації України і підтримки російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Служба безпеки України нейтралізувала підпільне PR-агентство, яке працювало на російські спецслужби. Під час операції в Київській області було затримано двох професійних піарників, які на замовлення Кремля здійснювали інформдиверсії проти України.

 Фото: СБУ затримала двох агентів РФ

Зловмисники займалися створенням і поширенням матеріалів, що дискредитували Україну і виправдовували агресію Росії. Для цього вони створили понад 200 сайтів, які дублювали офіційні кремлівські рупори.

Матеріали публікувалися на фейкові акаунти для уникнення блокування, а також проводилися інформаційні кампанії в ЄС для виправдання російських санкційних осіб, зокрема Ігоря Шувалова і Андрія Костіна - банкірів, які займаються фінансуванням війни.

 Фото: СБУ затримала двох агентів РФ

Після початку повномасштабного вторгнення зловмисники почали працювати безпосередньо на російські спецслужби.

Під час обшуків у затриманих були вилучені комп’ютерна техніка і мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Зараз вони знаходяться під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Нагадаємо, що в Київській області Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали російського агента, який передавав ФСБ РФ дані про колишніх ув'язнених, що воюють на боці України.

Крім того, у Одесі правоохоронці затримали ще одного агента ФСБ, який здійснював шпигунство за українськими кораблями, які патрулюють Чорноморську акваторію.

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