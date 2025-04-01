Проводили информдиверсии против Украины. СБУ разоблачила агентов РФ в Киевской области
СБУ задержала двух агентов РФ в Киевской области, которые проводили информдиверсии против Украины. Пиарщики создавали фейковые медиаресурсы для дискредитации Украины и поддержки российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Служба безопасности Украины нейтрализовала подпольное PR-агентство, которое работало на российские спецслужбы. Во время операции в Киевской области были задержаны два профессиональных пиарщика, которые по заказу Кремля осуществляли информдиверсии против Украины.
Злоумышленники занимались созданием и распространением материалов, которые дискредитировали Украину и оправдывали агрессию России. Для этого они создали более 200 сайтов, которые дублировали официальные кремлевские рупоры.
Материалы публиковались на фейковые аккаунты для избежания блокировки, а также проводились информационные кампании в ЕС для оправдания российских санкционных лиц, в частности Игоря Шувалова и Андрея Костина - банкиров, которые занимаются финансированием войны.
После начала полномасштабного вторжения злоумышленники начали работать непосредственно на российские спецслужбы.
Во время обысков у задержанных были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.
Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества за государственную измену.
Напомним, что в Киевской области Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали российского агента, который передавал ФСБ РФ данные о бывших заключенных, воюющих на стороне Украины.
Кроме того, в Одессе правоохранители задержали еще одного агента ФСБ, который осуществлял шпионаж за украинскими кораблями, которые патрулируют Черноморскую акваторию.
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