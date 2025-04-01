Проводили інформдиверсії проти України. СБУ викрила агентів РФ в Київській області

Служба безпеки України нейтралізувала підпільне PR-агентство, яке працювало на російські спецслужби. Під час операції в Київській області було затримано двох професійних піарників, які на замовлення Кремля здійснювали інформдиверсії проти України.

Фото: СБУ затримала двох агентів РФ

Зловмисники займалися створенням і поширенням матеріалів, що дискредитували Україну і виправдовували агресію Росії. Для цього вони створили понад 200 сайтів, які дублювали офіційні кремлівські рупори.

Матеріали публікувалися на фейкові акаунти для уникнення блокування, а також проводилися інформаційні кампанії в ЄС для виправдання російських санкційних осіб, зокрема Ігоря Шувалова і Андрія Костіна - банкірів, які займаються фінансуванням війни.

Фото: СБУ затримала двох агентів РФ

Після початку повномасштабного вторгнення зловмисники почали працювати безпосередньо на російські спецслужби.

Під час обшуків у затриманих були вилучені комп’ютерна техніка і мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Зараз вони знаходяться під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.