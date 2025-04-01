ua en ru
Вт, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Проводили інформдиверсії проти України. СБУ викрила агентів РФ в Київській області

Вівторок 01 квітня 2025 15:15
UA EN RU
Проводили інформдиверсії проти України. СБУ викрила агентів РФ в Київській області Фото: СБУ затримала двох агентів РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ затримала двох агентів РФ на Київщині, які проводили інформдиверсії проти України. Піарники створювали фейкові медіаресурси для дискредитації України і підтримки російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Служба безпеки України нейтралізувала підпільне PR-агентство, яке працювало на російські спецслужби. Під час операції в Київській області було затримано двох професійних піарників, які на замовлення Кремля здійснювали інформдиверсії проти України.

Фото: СБУ затримала двох агентів РФ

Зловмисники займалися створенням і поширенням матеріалів, що дискредитували Україну і виправдовували агресію Росії. Для цього вони створили понад 200 сайтів, які дублювали офіційні кремлівські рупори.

Матеріали публікувалися на фейкові акаунти для уникнення блокування, а також проводилися інформаційні кампанії в ЄС для виправдання російських санкційних осіб, зокрема Ігоря Шувалова і Андрія Костіна - банкірів, які займаються фінансуванням війни.

Фото: СБУ затримала двох агентів РФ

Після початку повномасштабного вторгнення зловмисники почали працювати безпосередньо на російські спецслужби.

Під час обшуків у затриманих були вилучені комп’ютерна техніка і мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Зараз вони знаходяться під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Нагадаємо, що в Київській області Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали російського агента, який передавав ФСБ РФ дані про колишніх ув'язнених, що воюють на боці України.

Крім того, у Одесі правоохоронці затримали ще одного агента ФСБ, який здійснював шпигунство за українськими кораблями, які патрулюють Чорноморську акваторію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів
Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів
DAILY
Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту