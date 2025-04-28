Проводы после Пасхи: когда украинцам поминать родных и что советует ПЦУ

В Православной Церкви Украины рассказали о традиции поминовения умерших после праздника Пасхи. Украинцам объяснили также, на какой именно период приходится неделя поминовения умерших или Проводы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
Украинцам рассказали, что в нашей поместной Украинской Православной Церкви существует благочестивая традиция поминать умерших после праздника Пасхи.
При этом в разных регионах Украины это происходит по-разному - в соответствии с местными традициями.
Так, чаще всего это поминовение начинается со Светлого понедельника (первого дня после светлого Христова Воскресения) и продолжается до понедельника Фоминой недели.
Отметим, что второе воскресенье после Пасхи называется Антипасха. Согласно новоюлианскому церковному календарю на 2025 год, именно в этот день почитают также апостола Фому.
В некоторых регионах поминовение умерших может происходить:
"Из российского календаря у нас в свое время появилась также традиция Радоницы во вторник Фоминой недели", - добавили в ПЦУ.
Согласно информации ПЦУ, в Украине "обычно поминальной была вся вторая неделя после Пасхи, которая называлась Проводы".
При этом само поминовение называлось:
Учитывая это, решением Священного Синода от 14 июля 2024 года было установлено обозначить 2-ю неделю после Пасхи (начиная от Фоминого воскресенья), как "Неделя поминовения усопших" - Проводы.
Украинцам объяснили, что в период Проводов традиционно:
"Принесите к своим усопшим искреннюю молитву, теплые воспоминания, благодарность и христианскую любовь. Царство Небесное, вечная память и вечный покой всем умершим, за которых мы возносим свои молитвы", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее в ПЦУ объяснили, что такое панихида и когда она совершается.
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