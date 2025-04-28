Проводы после Пасхи: когда украинцам поминать родных и что советует ПЦУ

Когда после Пасхи могут поминать умерших

Украинцам рассказали, что в нашей поместной Украинской Православной Церкви существует благочестивая традиция поминать умерших после праздника Пасхи.

При этом в разных регионах Украины это происходит по-разному - в соответствии с местными традициями.

Так, чаще всего это поминовение начинается со Светлого понедельника (первого дня после светлого Христова Воскресения) и продолжается до понедельника Фоминой недели.

Отметим, что второе воскресенье после Пасхи называется Антипасха. Согласно новоюлианскому церковному календарю на 2025 год, именно в этот день почитают также апостола Фому.

Антипасха - торжественное завершение Светлой недели, восьмой день после Воскресения Христова (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

В некоторых регионах поминовение умерших может происходить:

во вторую неделю после Пасхи;

в третью неделю после Пасхи;

в определенные даты в послепасхальный период.

"Из российского календаря у нас в свое время появилась также традиция Радоницы во вторник Фоминой недели", - добавили в ПЦУ.

Когда "официальные" Проводы в Украине

Согласно информации ПЦУ, в Украине "обычно поминальной была вся вторая неделя после Пасхи, которая называлась Проводы".

При этом само поминовение называлось:

либо "проводы";

или "поминки";

или "гробки".

Учитывая это, решением Священного Синода от 14 июля 2024 года было установлено обозначить 2-ю неделю после Пасхи (начиная от Фоминого воскресенья), как "Неделя поминовения усопших" - Проводы.

Вторая неделя после Пасхи - Проводы (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Что делают в течение Недели поминовения умерших

Украинцам объяснили, что в период Проводов традиционно:

вспоминают своих усопших близких;

возносят за них молитвы;

посещают храмы;

посещают места захоронения родных.

"Принесите к своим усопшим искреннюю молитву, теплые воспоминания, благодарность и христианскую любовь. Царство Небесное, вечная память и вечный покой всем умершим, за которых мы возносим свои молитвы", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)