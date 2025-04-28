Проводи після Великодня: коли українцям поминати рідних і що радить ПЦУ

Коли після Великодня можуть поминати померлих

Українцям розповіли, що в нашій помісній Українській Православній Церкві існує благочестива традиція поминати померлих після свята Великодня (Пасхи).

При цьому в різних регіонах України це відбувається по-різному - відповідно до місцевих традицій.

Так, найчастіше це поминання починається від Світлого понеділка (першого дня після світлого Христового Воскресіння) й триває до понеділка Фоминого тижня.

Зазначимо, що друга неділя після Великодня називається Антипасха. Згідно з новоюліанським церковним календарем на 2025 рік, саме в цей день вшановують також апостола Фому.

Антипасха - урочисте завершення Світлого тижня, восьмий день після Воскресіння Христового (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

У деяких регіонах поминання померлих може відбуватись:

у другий тиждень після Пасхи;

у третій тиждень після Великодня;

у певні визначені дати у післяпасхальний період.

"З російського календаря у нас свого часу з'явилася також традиція Радониці у вівторок Фоминого тижня", - додали у ПЦУ.

Коли "офіційні" Проводи в Україні

Згідно з інформацією ПЦУ, в Україні "зазвичай поминальним був весь другий тиждень після Пасхи, який називався Провідним".

При цьому саме поминання називалося:

або "проводи";

або "поминки";

або "гробки".

З огляду на це рішенням Священного Синоду від 14 липня 2024 року було встановлено позначити 2-й тиждень після Пасхи (починаючи від Фоминої неділі), як "Тиждень поминання померлих" - Проводи.

Другий тиждень після Пасхи - Проводи (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Що роблять впродовж Тижня поминання померлих

Українцям пояснили, що у період Проводів традиційно:

згадують своїх спочилих близьких;

підносять за них молитви;

відвідують храми;

відвідують місця поховання рідних.

"Принесіть до своїх спочилих щиру молитву, теплі спогади, вдячність і християнську любов. Царство Небесне, вічна пам'ять і вічний спокій усім померлим, за яких ми підносимо свої молитви", - підсумували у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)