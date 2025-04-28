Проводи після Великодня: коли українцям поминати рідних і що радить ПЦУ

У Православній Церкві України розповіли про традицію поминання померлих після свята Великодня. Українцям пояснили також, на який саме період припадає тиждень поминання померлих або ж Проводи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
Українцям розповіли, що в нашій помісній Українській Православній Церкві існує благочестива традиція поминати померлих після свята Великодня (Пасхи).
При цьому в різних регіонах України це відбувається по-різному - відповідно до місцевих традицій.
Так, найчастіше це поминання починається від Світлого понеділка (першого дня після світлого Христового Воскресіння) й триває до понеділка Фоминого тижня.
Зазначимо, що друга неділя після Великодня називається Антипасха. Згідно з новоюліанським церковним календарем на 2025 рік, саме в цей день вшановують також апостола Фому.
У деяких регіонах поминання померлих може відбуватись:
"З російського календаря у нас свого часу з'явилася також традиція Радониці у вівторок Фоминого тижня", - додали у ПЦУ.
Згідно з інформацією ПЦУ, в Україні "зазвичай поминальним був весь другий тиждень після Пасхи, який називався Провідним".
При цьому саме поминання називалося:
З огляду на це рішенням Священного Синоду від 14 липня 2024 року було встановлено позначити 2-й тиждень після Пасхи (починаючи від Фоминої неділі), як "Тиждень поминання померлих" - Проводи.
Українцям пояснили, що у період Проводів традиційно:
"Принесіть до своїх спочилих щиру молитву, теплі спогади, вдячність і християнську любов. Царство Небесне, вічна пам'ять і вічний спокій усім померлим, за яких ми підносимо свої молитви", - підсумували у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ пояснили, що таке панахида та коли вона звершується.
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