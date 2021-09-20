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Провалля на залізниці. УЗ попереджає про зміну руху потягів у Чернівецькій області

Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок провалу під залізницею на перегоні Новоселиця - Мамалига (Чернівецька область) відновлювальні роботи триватимуть ще щонайменше 10 годин. УЗ попереджає про змінення руху потягів у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

Так, перевізник наразі доставляє пасажирів поїзда № 117 Київ - Чернівці від ст. Мамалига (62 км до кінцевої станції) автотранспортом Львівської залізниці.

Зокрема, поїзд № 118 Чернівці - Київ відправленням з Чернівців о 19:46 вирушить зміненим маршрутом через Заліщики та Тернопіль.

Крім того, з маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці та Гречани - пасажирів із цих станцій буде забрано окремим рейсом згідно з графіком.

За інформацією УЗ, орієнтовний час затримки прибуття потяга до Києва через об'їзний маршрут та причеплення додаткових вагонів з напрямку Кам'янця-Подільського по ст. Хмельницький становитиме близько 2 годин.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" вчора змінила маршрут пасажирського поїзда №118, який прямує з Чернівців до Києва через обвал ґрунту.

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Укрзалізниця