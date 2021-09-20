UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Провал на железной дороге. УЗ предупреждает об изменении движения поездов в Черновицкой области

Автор: Мария Кучерявец

В результате провала под железной дорогой на перегоне Новоселица-Мамалыга (Черновицкая область) восстановительные работы продлятся еще минимум 10 часов. УЗ предупреждает об изменении движения поездов в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

Так, перевозчик сейчас доставляет пассажиров поезда № 117 Киев - Черновцы от ст. Мамалыга (62 км до конечной станции) автотранспортом Львовской железной дороги.

В частности, поезд № 118 Черновцы - Киев отправлением из Черновцов в 19:46 отправится измененным маршрутом через Залещики и Тернополь.

Кроме того, из маршрута будут исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны - пассажиры с этих станций будут забраны отдельным рейсом согласно графику.

По информации УЗ, ориентировочное время задержки прибытия поезда в Киев через объездной маршрут и прицепление дополнительных вагонов с направления Каменца-Подольского по ст. Хмельницкий составит около 2 часов.

Напомним, "Укрзалізниця" вчера изменила маршрут пассажирского поезда №118, который следует из Черновцов в Киев из-за обвала грунта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця