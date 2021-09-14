ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

УЗ змінить маршрут кількох поїздів під Кривим Рогом: у чому причина

Новость на русском →
Кривий Ріг, Вівторок 14 вересня 2021 16:21
УЗ змінить маршрут кількох поїздів під Кривим Рогом: у чому причина Фото: УЗ змінить маршрути двох поїздів у листопаді (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У листопаді під Кривим Рогом змінять маршрут двох поїздів далекого прямування. Вони йтимуть в об'їзд Знам'янки та Олександрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на коліях перегону Рокувата - Саксагань ділянки Кривий Ріг - П'ятихатки в листопаді змінюється маршрут прямування поїздів:

  • № 120/119 Львів - Запоріжжя курсуватиме 1, 2 та 3 листопада через станцію Долинська. Поїзд не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія та Рокувата;
  • № 76/75 Київ - Кривий Ріг відправленням з Кривого Рогу і назад 2 і 3 листопада і буде слідувати зміненим маршрутом через станцію Долинська. Поїзд не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія та Рокувата.
Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Кривий Ріг
NEWS
Презентація Apple: де і коли дивитися
Презентація Apple: де і коли дивитися
DAILY
Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку