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Потяг "Чернівці-Київ" змінює маршрут через обвал ґрунту

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Україна, Неділя 19 вересня 2021 21:16
Потяг "Чернівці-Київ" змінює маршрут через обвал ґрунту Фото: поїзд "Чернівці-Київ" змінює маршрут через обвал грунту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

"Укрзалізниця" змінює маршрут пасажирського поїзда №118, який прямує з Чернівців до Києва. Змінити маршрут поїзда довелося через обвал грунту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

У районі карстових печер на перегоні Новоселиця-Мамалига через підмив грунту стався провал в земляному полотні. Ремонтні роботи вже стартували, проте вони триватимуть не менше 10 годин.

Саме тому довелося змінити маршрут поїзда №118 "Чернівці - Київ". Його запустили з Чернівців о 19:46 через станції "Заліщики" та "Тернопіль".

Крім того, доведеться виключити деякі зупинки поїзда. Поїзд не зупинятиметься на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці, Гречани.

Пасажирів, які планували покинути поїзд на цих станціях просять не хвилюватися.

"Пасажирів з цих станцій (а їх у нас 154) просимо не хвилюватися, за вами вже виїхали 3 вагони, які доставлять вас до Хмельницького, куди із затримкою орієнтовно на 1:00 прибуде об'їзним маршрутом поїзд №118", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила потяг з Києва до Кіровоградської області. Вже з'явився графік і маршрут.

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Укрзалізниця
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Потяг "Чернівці-Київ" змінює маршрут через обвал ґрунту
Потяг "Чернівці-Київ" змінює маршрут через обвал ґрунту
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