Без заявлений для прессы: Трамп и Путин начали переговоры в формате "три на три"

Пятница 15 августа 2025 22:47
Без заявлений для прессы: Трамп и Путин начали переговоры в формате "три на три" Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп начал свою встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Она пройдет в формате "три на три".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию их встречи.

Сегодня в городе Анкоридж, что на Аляске, началась встреча Трампа и Путина. Сначала заявлялось, что она пройдет в формате "тет-а-тет". Однако впоследствии в СМИ распространились заявления о том, что формат изменили и она состоится "три на три".

На встрече с американской стороны присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и посланник Стив Уиткофф. Они сидят рядом с Трампом.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков находятся рядом с Путиным.

Стоит заметить, что на почтаку встречи ни Трамп ни Путин не сделали заявлений для журналистов. В частности, представители СМИ в основном спрашивали Путина о том готов ли он к прекращению огня и обяжетесь ли больше не убивать мирных жителей.

Однако Путин не дал ответов на эти вопросы, а лишь улыбался.

Саммит на Аляске: что известно

Напомним, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор встретились в городе Анкоридж (штат Аляска). Там они проведут переговоры, центральной темой которых является война в Украине. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Больше о том, что предшествовало саммиту США и России на Аляске и чего ожидать дальше - читайте в отдельном аналитическом тексте от РБК-Украина.

