Без заявлений для прессы: Трамп и Путин начали переговоры в формате "три на три"

Президент США Дональд Трамп начал свою встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Она пройдет в формате "три на три".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию их встречи.

Сегодня в городе Анкоридж, что на Аляске, началась встреча Трампа и Путина. Сначала заявлялось, что она пройдет в формате "тет-а-тет". Однако впоследствии в СМИ распространились заявления о том, что формат изменили и она состоится "три на три".

На встрече с американской стороны присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и посланник Стив Уиткофф. Они сидят рядом с Трампом.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков находятся рядом с Путиным.

Стоит заметить, что на почтаку встречи ни Трамп ни Путин не сделали заявлений для журналистов. В частности, представители СМИ в основном спрашивали Путина о том готов ли он к прекращению огня и обяжетесь ли больше не убивать мирных жителей.

Однако Путин не дал ответов на эти вопросы, а лишь улыбался.