"Провал для Москвы". МИД проанализировал итоги саммита ШОС в Китае

В МИД отреагировали на отсутствие упоминания войны России против Украины в итоговой декларации саммита ШОС.

"Удивляет, что самая большая со времен Второй мировой захватническая война в Европе не нашла никакого отражения в столь важном, фундаментальном документе, в то время как в нем упомянут ряд других войн, терактов и событий в мире", - подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что без справедливого завершения российской агрессии говорить о глобальном развитии, международном мире и безопасности, соблюдении Устава ООН и равноправном развитии торговых отношений нельзя.

"Отсутствие упоминания войны РФ против Украины в декларации саммита ШОС свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы. Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют приверженный РФ взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины", - обратили внимание в ведомстве.

Москве так и не удалось свести национальные позиции стран ШОС к общей позиции, которая устраивала бы Кремль.

Также в МИД призвали Китай играть более активную роль в приближении мира в Украине.