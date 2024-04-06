Проукраинский кандидат или партнер Фицо. В Словакии второй тур президентских выборов

Избирательные участки в Словакии открылись в 7:00, а закроются в 22:00. В стране около 4,4 млн избирателей.

Как пишут СМИ, окончательные результаты выборов могут быть известны завтра, 7 апреля. Предварительные результаты начнут публиковать уже сегодня.

Кандидаты

За пост президента во втором туре выборов борются бывший министр иностранных дел Иван Корчок и спикер парламента, бывший премьер Питер Пеллегрини.

Корчок имеет поддержку парламентской оппозиции в Словакии. Он считается проукраинским кандидатом. В первом туре выборов он набрал 42,4% избирателей. Его победа в первом туре была неожиданной, поскольку опросы не прогнозировали ему подобные результаты.

Другим кандидатом на пост президента является Питер Пеллегрини. Он - лидер левой партии "Голос", входящей в коалицию с партией премьера Роберта Фицо. Глава правительства Словакии известен своими антиукраинскими высказываниями. Его также называют другом венгерского премьера Виктора Орбана.

Пеллегрини в первом туре президентских выборов получил 37,1% голосов.