Проукраинский кандидат или партнер Фицо. В Словакии второй тур президентских выборов

В Словакии сегодня, 6 апреля, проходит второй тур выборов президента. За должность борются проукраинский кандидат Иван Корчок и партнер премьер-министра Питер Пеллегрини.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.
Избирательные участки в Словакии открылись в 7:00, а закроются в 22:00. В стране около 4,4 млн избирателей.
Как пишут СМИ, окончательные результаты выборов могут быть известны завтра, 7 апреля. Предварительные результаты начнут публиковать уже сегодня.
За пост президента во втором туре выборов борются бывший министр иностранных дел Иван Корчок и спикер парламента, бывший премьер Питер Пеллегрини.
Корчок имеет поддержку парламентской оппозиции в Словакии. Он считается проукраинским кандидатом. В первом туре выборов он набрал 42,4% избирателей. Его победа в первом туре была неожиданной, поскольку опросы не прогнозировали ему подобные результаты.
Другим кандидатом на пост президента является Питер Пеллегрини. Он - лидер левой партии "Голос", входящей в коалицию с партией премьера Роберта Фицо. Глава правительства Словакии известен своими антиукраинскими высказываниями. Его также называют другом венгерского премьера Виктора Орбана.
Пеллегрини в первом туре президентских выборов получил 37,1% голосов.
Напомним, что Словакия с начала полномасштабной войны оказывала Украине военную помощь. В частности, страна передала самоходные установки Zuzana 2.
Однако в прошлом году риторика Словакии резко изменилась, когда правительство страны возглавил Роберт Фицо. Политик поддерживает позицию Венгрии по поводу уменьшения помощи Украине. Также Фицо заявил об отказе от военной помощи Украине.
Позже власти Словакии объяснили заявление премьера, отметив, что страна не будет предоставлять оружие со своих складов, но контракты разрывать не будет.
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