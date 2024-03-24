Выборы президента Словакии: в первом туре с отрывом побеждает проукраинский кандидат
Бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок одержал неожиданную победу в первом туре президентских выборов в субботу. Во втором туре он сразится с ключевым союзником премьер-министра Роберта Фицо - спикером парламента Петером Пеллегрини.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
59-летний Корчок, кадровый дипломат, бывший министр иностранных дел в прошлом правительстве Словакии, набрал наибольшее количество голосов среди девяти кандидатов в первом туре выборов.
За него проголосовало 42,4% избирателей. Между тем, 48-летний Петер Пеллегрини, спикер парламента, возглавляющий партию "Глас", находящуюся в коалиции с политической силой премьер-министра Роберта Фицо, набрал 37,1% голосов.
Оба выйдут во второй тур, который состоится 6 апреля.
Симпатик России бывший глава Верховного суда Штефан Харабин занял третье место по количеству голосов – лишь 11,75%, получив поддержку националистической партии, также входящей в правительственную коалицию. Его избиратели могут поддержать Пеллегрини во втором туре.
Позиция Словакии по отношению к Украине
Прошлой осенью в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых к власти пришли Роберт Фицо и партия "Курс – Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.
Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности, он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем военной поддержки Украины.
Недавно Чехия отменила совместное заседание кабинетов министров со Словакией из-за конфликта, вызванного разногласиями по отношению к России и Украине.
На днях президент Словакии Зузанна Чапутова прокомментировала антиукраинскую позицию правительства Фицо.
Политолог Владимир Фесенко не считает Пелегрини пророссийским кандидатом. Об этом читайте в материале РБК-Украина.
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