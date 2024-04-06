Проукраїнський кандидат чи партнер Фіцо. У Словаччині другий тур президентських виборів

Виборчі дільниці у Словаччині відкрилися о 7:00, а закриються о 22:00. У країні близько 4,4 млн виборців.

Як пишуть ЗМІ, остаточні результати виборів можуть бути відомі завтра, 7 квітня. Попередні результати почнуть публікувати вже сьогодні.

Кандидати

За пост президента у другому турі виборів борються колишній міністр закордонних справ Іван Корчок та спікер парламенту й колишній прем'єр Пітер Пеллегріні.

Корчок має підтримку парламентської опозиції у Словаччині. Він вважається проукраїнським кандидатом. У першому турі виборів він набрав 42,4% виборців. Його перемога у першому турі була неочікуваною, оскільки опитування не прогнозували йому такі результати.

Іншим кандидатом на пост президента є Пітер Пеллегріні. Він - лідер лівої партії "Голос", яка входить до коаліції з партією прем'єра Роберта Фіцо. Глава уряду Словаччини відомий своїм антиукраїнськими висловлюваннями. Його також називають другом угорського прем'єра Віктора Орбана.

Пеллегріні у першому турі президентських виборів отримав 37,1% голосів.