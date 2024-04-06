Проукраїнський кандидат чи партнер Фіцо. У Словаччині другий тур президентських виборів

У Словаччині сьогодні, 6 квітня, проходить другий тур виборів президента. За посаду борються проукраїнський кандидат Іван Корчок та партнер прем'єр-міністра Пітер Пеллегріні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.
Виборчі дільниці у Словаччині відкрилися о 7:00, а закриються о 22:00. У країні близько 4,4 млн виборців.
Як пишуть ЗМІ, остаточні результати виборів можуть бути відомі завтра, 7 квітня. Попередні результати почнуть публікувати вже сьогодні.
За пост президента у другому турі виборів борються колишній міністр закордонних справ Іван Корчок та спікер парламенту й колишній прем'єр Пітер Пеллегріні.
Корчок має підтримку парламентської опозиції у Словаччині. Він вважається проукраїнським кандидатом. У першому турі виборів він набрав 42,4% виборців. Його перемога у першому турі була неочікуваною, оскільки опитування не прогнозували йому такі результати.
Іншим кандидатом на пост президента є Пітер Пеллегріні. Він - лідер лівої партії "Голос", яка входить до коаліції з партією прем'єра Роберта Фіцо. Глава уряду Словаччини відомий своїм антиукраїнськими висловлюваннями. Його також називають другом угорського прем'єра Віктора Орбана.
Пеллегріні у першому турі президентських виборів отримав 37,1% голосів.
Нагадаємо, що Словаччини з початку повномасштабної війни надавала Україні військову допомогу. Зокрема, країна передала самохідні установки Zuzana 2.
Проте минулого року риторика Словаччини різко змінилися, коли уряд країни очолив Роберт Фіцо. Політик підтримує позицію Угорщини щодо зменшення допомоги Україні. Також Фіцо заявив про відмову від військової допомоги Україні.
Пізніше влада Словаччини пояснила заяву прем'єра, зазначивши, що країна не буде надавати зброю зі своїх складів, але контракти розривати не буде.
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