Процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановлен, – лидеры ЕС

Напомним, ЕС готовит санкции против Грузии, сокращение финансовой помощи и визовые ограничения из-за принятого закона об "иностранных агентах".

Подражание России

Недавно в Грузии был принят закон об "иностранном влиянии", очень похожий на российский закон об "иноагентах". Это вызвало недели массовых протестов и широко критиковалось как угроза демократическим свободам, а также шансам Грузии присоединиться к Европейскому Союзу.

В начале июня правящая партия Грузии "Грузинская мечта" представила проект закона, ограничивающего права ЛГБТК+.

Предложения "Грузинской мечты" сопоставимы с законами, действующими в России. Российские власти в течение последнего десятилетия также запретили публичное одобрение "нетрадиционных сексуальных отношений", гендерно-подтверждающий уход и смену гендера в официальных документах.

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