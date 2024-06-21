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ЕС рассмотрит санкции против Грузии из-за закона об "иноагентах" на следующей неделе, - СМИ

Пятница 21 июня 2024 17:13
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ЕС рассмотрит санкции против Грузии из-за закона об "иноагентах" на следующей неделе, - СМИ Иллюстративное фото: ЕМ может ввести санкции против Грузии на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Грузии грозят потенциальные санкции ЕС, сокращение финансовой помощи и визовые ограничения из-за противоречивого закона об "иностранных агентах".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Euractiv.

На следующей неделе Евросоюз рассмотрит возможности введения целевых санкций и визовых ограничений против Грузии на фоне принятия закона об "иностранных агентах".

В частности, сакции могут быть введены против высших должностных лиц Грузии, сокращения финансовой помощи и ограничения безвизовых поездок из-за принятия противоречивого закона об "иностранных агентах".

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят этот документ, подготовленный дипломатической службой блока (EEAS), на заседании в понедельник, 24 июня.

Что предшествовало

28 мая парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния", фактически приняв его. Это вызвало негодование западных партнеров.

ЕС готовит ответ на принятие закона об иноагентах, рассматривая возможность персональных санкций, приостановку финансовой помощи, временную приостановку безвизового режима и прекращение европейской интеграции Грузии.

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