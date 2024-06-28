Процес інтеграції Грузії в Євросоюз фактично призупинено, - лідери ЄС

Нагадаємо, ЄС готує санкції проти Грузії, скорочення фінансової допомоги та візові обмеження через ухвалений закон про "іноземних агентів".

Наслідування Росії

Нещодавно у Грузії було прийнято закон про "іноземний вплив", дуже схожий на російський закон про "іноагентів". Це викликало тижні масових протестів і широко критикувалося як загроза демократичним свободам, а також шансам Грузії приєднатися до Європейського Союзу.

На початку червня правляча партія Грузії "Грузинська мрія" представила проект закону, який обмежує права ЛГБТК+.

Пропозиції "Грузинської мрії" можна порівняти з законами, які діють у Росії. Російська влада протягом останнього десятиліття також заборонила публічне схвалення "нетрадиційних сексуальних стосунків", гендерно-підтверджувальний догляд і зміну гендеру в офіційних документах.

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