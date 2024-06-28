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Процес інтеграції Грузії в Євросоюз фактично призупинено, - лідери ЄС

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Лідери Європейського Союзу заявили, що відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до "фактичного" припинення її спроб приєднатися до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Європейська рада закликає владу Грузії роз’яснити свої наміри, змінивши поточний курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії в ЄС, де-факто призводячи до зупинки процесу вступу", – заявили лідери у висновках саміту в Брюсселі.

ЄС, який надав Грузії статус кандидата в грудні, раніше попереджав, що ухвалення закону "про іноземних агентів" поставить під загрозу шанси кавказької республіки почати переговори з блоком про вступ.

Нагадаємо, ЄС готує санкції проти Грузії, скорочення фінансової допомоги та візові обмеження через ухвалений закон про "іноземних агентів".

Наслідування Росії

Нещодавно у Грузії було прийнято закон про "іноземний вплив", дуже схожий на російський закон про "іноагентів". Це викликало тижні масових протестів і широко критикувалося як загроза демократичним свободам, а також шансам Грузії приєднатися до Європейського Союзу.

На початку червня правляча партія Грузії "Грузинська мрія" представила проект закону, який обмежує права ЛГБТК+.

Пропозиції "Грузинської мрії" можна порівняти з законами, які діють у Росії. Російська влада протягом останнього десятиліття також заборонила публічне схвалення "нетрадиційних сексуальних стосунків", гендерно-підтверджувальний догляд і зміну гендеру в офіційних документах.

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