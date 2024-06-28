Процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановлен, – лидеры ЕС

Лидеры Европейского Союза заявили, что отказ Грузии прекратить репрессии против гражданского общества привел к "фактическому" прекращению ее попыток присоединиться к блоку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Европейский совет призывает власти Грузии разъяснить свои намерения, изменив текущий курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, де-факто приводя к остановке процесса вступления", – заявили лидеры в заключениях саммита в Брюсселе. ЕС, предоставивший Грузии статус кандидата в декабре, ранее предупреждал, что принятие закона "об иностранных агентах" поставит под угрозу шансы кавказской республики начать переговоры с блоком о вступлении.