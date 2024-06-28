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Процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановлен, – лидеры ЕС

Пятница 28 июня 2024 05:13
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Процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановлен, – лидеры ЕС Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Лидеры Европейского Союза заявили, что отказ Грузии прекратить репрессии против гражданского общества привел к "фактическому" прекращению ее попыток присоединиться к блоку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Европейский совет призывает власти Грузии разъяснить свои намерения, изменив текущий курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, де-факто приводя к остановке процесса вступления", – заявили лидеры в заключениях саммита в Брюсселе.

ЕС, предоставивший Грузии статус кандидата в декабре, ранее предупреждал, что принятие закона "об иностранных агентах" поставит под угрозу шансы кавказской республики начать переговоры с блоком о вступлении.

Напомним, ЕС готовит санкции против Грузии, сокращение финансовой помощи и визовые ограничения из-за принятого закона об "иностранных агентах".

Подражание России

Недавно в Грузии был принят закон об "иностранном влиянии", очень похожий на российский закон об "иноагентах". Это вызвало недели массовых протестов и широко критиковалось как угроза демократическим свободам, а также шансам Грузии присоединиться к Европейскому Союзу.

В начале июня правящая партия Грузии "Грузинская мечта" представила проект закона, ограничивающего права ЛГБТК+.

Предложения "Грузинской мечты" сопоставимы с законами, действующими в России. Российские власти в течение последнего десятилетия также запретили публичное одобрение "нетрадиционных сексуальных отношений", гендерно-подтверждающий уход и смену гендера в официальных документах.

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