Процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановлен, – лидеры ЕС
Лидеры Европейского Союза заявили, что отказ Грузии прекратить репрессии против гражданского общества привел к "фактическому" прекращению ее попыток присоединиться к блоку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Европейский совет призывает власти Грузии разъяснить свои намерения, изменив текущий курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, де-факто приводя к остановке процесса вступления", – заявили лидеры в заключениях саммита в Брюсселе.
ЕС, предоставивший Грузии статус кандидата в декабре, ранее предупреждал, что принятие закона "об иностранных агентах" поставит под угрозу шансы кавказской республики начать переговоры с блоком о вступлении.
Напомним, ЕС готовит санкции против Грузии, сокращение финансовой помощи и визовые ограничения из-за принятого закона об "иностранных агентах".
Подражание России
Недавно в Грузии был принят закон об "иностранном влиянии", очень похожий на российский закон об "иноагентах". Это вызвало недели массовых протестов и широко критиковалось как угроза демократическим свободам, а также шансам Грузии присоединиться к Европейскому Союзу.
В начале июня правящая партия Грузии "Грузинская мечта" представила проект закона, ограничивающего права ЛГБТК+.
Предложения "Грузинской мечты" сопоставимы с законами, действующими в России. Российские власти в течение последнего десятилетия также запретили публичное одобрение "нетрадиционных сексуальных отношений", гендерно-подтверждающий уход и смену гендера в официальных документах.
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