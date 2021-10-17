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Пєсков про нормандську зустріч лідерів: потрібно, щоб хтось зробив домашню роботу

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Москва, Неділя 17 жовтня 2021 15:07
Пєсков про нормандську зустріч лідерів: потрібно, щоб хтось зробив домашню роботу Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі оцінили перспективи нормандської зустрічі лідерів країн. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що для цього потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

За його словами, спочатку зберуться міністри і "зрозуміють, фундамент прощупується або не прощупується".

"Щоб збиратися главам держав, все-таки потрібно, щоб хтось зробив домашню роботу і підготував якийсь фундамент", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, в МЗС заявили, що Російська Федерація відмовляється від участі в саміті "нормандської четвірки", оскільки не виконані рішення попереднього саміту в Парижі.

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