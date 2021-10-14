ru ua
Чт, 14 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Нормандська зустріч: Лавров пояснив, чому Росія відмовляється від неї

Новость на русском →
Москва, Четвер 14 жовтня 2021 14:27
Нормандська зустріч: Лавров пояснив, чому Росія відмовляється від неї Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (kremlin ru)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація відмовляється від участі в саміті "нормандської четвірки", оскільки не виконані рішення попереднього саміту в Парижі. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров здивований, чому "західні колеги" наполягають на зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Мене, звичайно, трохи здивувало, що західні колеги з такою напористістю просувають відновлення нормандського формату, не забезпечуючи зі свого боку виконання попередніх рішень", - зазначив Лавров.

За його словами, президент Росії Володимир Путін у розмові з лідерами Німеччини і Франції обговорював доцільність відновлення нормандського формату і проведення саміту тільки після того, як будуть виконані попередні рішення.

Нагадаємо, раніше російський "Комерсант" випустив публікацію про те, що лідери країн "нормандської четвірки" не змогли погодити проведення саміту по Донбасу, і, швидше за все, контакти на вищому рівні продовжаться по телефону.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що готовий до нормандської зустрічі глав МЗС і чекає тільки сигналів з Москви.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лавров Нормандський формат
NEWS
У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до кінця року
У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до кінця року
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України