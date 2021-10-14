Нормандська зустріч: Лавров пояснив, чому Росія відмовляється від неї

Російська Федерація відмовляється від участі в саміті "нормандської четвірки", оскільки не виконані рішення попереднього саміту в Парижі. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров здивований, чому "західні колеги" наполягають на зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Мене, звичайно, трохи здивувало, що західні колеги з такою напористістю просувають відновлення нормандського формату, не забезпечуючи зі свого боку виконання попередніх рішень", - зазначив Лавров.

За його словами, президент Росії Володимир Путін у розмові з лідерами Німеччини і Франції обговорював доцільність відновлення нормандського формату і проведення саміту тільки після того, як будуть виконані попередні рішення.