Саміт щодо Донбасу можуть замінити переговорами глав МЗС "нормандської четвірки"

Лідери країн нормандського формату не змогли узгодити проведення саміту щодо Донбасу. Домовленості за підсумками зустрічі дворічної давності в Парижі не виконані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант" .

Поки вирішено обмежитися переговорами на рівні глав МЗС України, Німеччини, Франції та Росії - щоб вони, а не глави держав, проводили зустріч.

На цьому тижні був організований, можливо, останній в поточному році переговорний ривок в нормандському форматі з метою організувати зустріч на вищому рівні.

11 жовтня спочатку на трьох, в режимі відеоконференції, поговорили канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський. Потім німецький і французький лідери здзвонилися з російським президентом Володимиром Путіним.

Питання проведення саміту, який під завісу кар'єри на посаді канцлера хотіла б встигнути провести в Берліні Ангела Меркель, було під час дискусій основним. Саміт згадується в пресрелізах офісу президента України та Кремля.

"Обговорені подальші кроки з метою мирного врегулювання на Донбасі, а також підготовка до проведення чергового саміту "нормандської четвірки", - повідомила українська сторона.

У російській версії про підготовку зустрічі мови немає.

"Домовлено продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації в разі доцільності "нормандського" саміту", - поінформував Кремль.