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Процедура бронирования забюрократизирована, она должна занимать не более 10 дней, - аграрии

Четверг 04 апреля 2024 15:36
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Процедура бронирования забюрократизирована, она должна занимать не более 10 дней, - аграрии Фото: процедура бронирования очень забюрократизирована, она должна занимать не больше 10 дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Чтобы бронирование работников было максимально эффективным, а предприятия не теряли ценные кадры, процедура должна быть максимально упрощена и сокращена во времени, ведь сейчас она может длиться больше месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинской аграрной конференции Леонида Козаченко.

"Бронирование действительно большая проблема. В этом процессе принимают участие Генштаб и Министерство экономики. Сначала Генштаб проверяет по своим данным людей, которых подают на бронирование, и затем Министерство экономики уже принимает окончательное решение. В Генштабе, к сожалению, по моим данным, уже больше месяца не дают ответа некоторым предприятиям. А бывают случаи, когда Генштаб дает ответ, а Минэкономики по три недели не выдает документ. Бюрократических препятствий много. И их преодолеть, к сожалению, не удается", - отметил Козаченко.

По его мнению, процедура бронирования должна быть упрощена: для этого должна использоваться диджитализация, а срок принятия решения должен быть максимально коротким.

"Срок бронирования должен быть максимум 30 дней. Максимум! Это в случае, если возникают какие-то препятствия. А вообще он должен составлять 10 дней. И если это диджитализованный процесс, то люди, которые не уложились в эти сроки, должны быть наказаны за то, что они не дали тебе ответа, а также - предоставлять обосновать негативные ответы. То есть должны быть предусмотрены и штрафы, и увольнение с работы, и все остальное. Только такие инструменты, больше никаких", - резюмировал Козаченко.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации .

В частности, ранее, как писало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Недавно заместитель главы Минцифры Александр Борняков рассказывал, что главной проблемой с броней от мобилизации специалистов IT-сферы является отсутствие взятия многих из них на военный учет, а бронировать ФЛП нельзя и этому есть простое объяснение .

А в начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.

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