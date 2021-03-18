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Держдеп США попередив учасників "Північного потоку-2". Нагадав про санкції

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 18 березня 2021 20:26
Держдеп США попередив учасників "Північного потоку-2". Нагадав про санкції Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив учасників російського проекту "Північний потік-2". Він зазначив, що всі причетні до будівництва газопроводу, потраплять під американські санкції.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США на сторінці у Twitter.

Блінкен нагадав, що адміністрація президента Джо Байдена вважає "Північний потік-2" поганою угодою.

"Ми продовжуємо відслідковувати діяльність та попереджаємо, що будь-яка компанія, яка бере участь у проекті "Північний потік-2", ризикуватиме санкціями. Ми прагнемо дотримуватися законодавства в цьому відношенні", - заявив він.

"Північний потік-2" - це газопровід, який будується між Росією та Німеччиною у Балтійському морі. Він загрожує безпеці України, оскільки після його запуску, Москва може відмовитися від транзиту газу в Європу через українську територію.

Як попереджали в Держдепі, США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". Нові обмеження введуть, якщо протягом трьох місяців адміністрація США знайде юридичні підстави.

Нагадаємо, вчора глава Верховної ради Дмитро Разумков в розмові з американським сенатором закликав США заблокувати завершення будівництва "Північного потоку-2".

Крім того, президент Володимир Зеленський назвав Північний потік-2" пасткою для країн Європи.

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