Держдеп США попередив учасників "Північного потоку-2". Нагадав про санкції

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив учасників російського проекту "Північний потік-2" . Він зазначив, що всі причетні до будівництва газопроводу, потраплять під американські санкції.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США на сторінці у Twitter .

Блінкен нагадав, що адміністрація президента Джо Байдена вважає "Північний потік-2" поганою угодою.

"Ми продовжуємо відслідковувати діяльність та попереджаємо, що будь-яка компанія, яка бере участь у проекті "Північний потік-2", ризикуватиме санкціями. Ми прагнемо дотримуватися законодавства в цьому відношенні", - заявив він.

"Північний потік-2" - це газопровід, який будується між Росією та Німеччиною у Балтійському морі. Він загрожує безпеці України, оскільки після його запуску, Москва може відмовитися від транзиту газу в Європу через українську територію.

Як попереджали в Держдепі, США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". Нові обмеження введуть, якщо протягом трьох місяців адміністрація США знайде юридичні підстави.