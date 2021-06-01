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Маас відповів Зеленському на запит щодо постачання летальної зброї

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Вівторок 01 червня 2021 15:36
Маас відповів Зеленському на запит щодо постачання летальної зброї Фото: глава МЗС Німеччини Гайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Україна

Німеччина відповіла на заклик президента України Володимира Зеленського щодо поставок зброї. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас переконаний, що ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом.

Про це повідомляє Reuters.

Зеленський запросив у Берліна штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку.

"Я переконаний, що конфлікт (на сході України, - ред.) може бути вирішений тільки політичними засобами", - заявив Маас перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО.

"Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні.

РБК-Україна писало, що глава німецької партії "Союз90/Зелені"закликав Німеччину дозволити поставки зброї в Україну. Однак у німецькому уряді відповіли, що Берлін цього не робитиме, оскільки підтримує політичне вирішення конфлікту на Донбасі.

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