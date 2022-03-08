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Росія обігнала Іран і стала найбільш підсанкційною країною в світі

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Росія, Вівторок 08 березня 2022 04:04
Росія обігнала Іран і стала найбільш підсанкційною країною в світі Фото: Червона площа в Москві (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Росія обігнала Іран і КНДР і таким чином стала найбільш підсанкційною країною в світі. Проти РФ введено понад 5530 світових санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

З 22 лютого США і союзники наклали на Росію 2778 нових санкцій. При цьому більшість з них введено проти фізосіб - 2427. Що ж стосується юридичних осіб (компанії та держустанови), то проти них ввели 343 санкції.

Цікаво, що найбільше санкцій проти Росії ввела Швейцарія - 568.

Співзасновник глобальної бази даних з відстеження санкцій Castellum.ai Пітер П'ятецький заявив, що менш ніж через два тижні Росія перетворилася з частини світової економіки на найбільшого фінансового вигнанця.

На другому місці після Росії за кількістю накладених санкцій йде Іран - 3616. В основному ці санкції пов'язані з ядерною програмою країни і підтримкою тероризму.

Нагадаємо, одна з найбільших кріптобірж світу Coinbase блокує понад 25 тисяч гаманців росіян через санкції, які накладені на російський фінансовий сектор урядами різних країн.

Ми також писали про те, що США можуть заборонити імпорт російської нафти без союзників у Європі.

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