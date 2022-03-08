Росія обігнала Іран і стала найбільш підсанкційною країною в світі

Росія обігнала Іран і КНДР і таким чином стала найбільш підсанкційною країною в світі. Проти РФ введено понад 5530 світових санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

З 22 лютого США і союзники наклали на Росію 2778 нових санкцій. При цьому більшість з них введено проти фізосіб - 2427. Що ж стосується юридичних осіб (компанії та держустанови), то проти них ввели 343 санкції.

Цікаво, що найбільше санкцій проти Росії ввела Швейцарія - 568.

Співзасновник глобальної бази даних з відстеження санкцій Castellum.ai Пітер П'ятецький заявив, що менш ніж через два тижні Росія перетворилася з частини світової економіки на найбільшого фінансового вигнанця.

На другому місці після Росії за кількістю накладених санкцій йде Іран - 3616. В основному ці санкції пов'язані з ядерною програмою країни і підтримкою тероризму.