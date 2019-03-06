Суд ухвалив витребувати у Ради дані про персональний склад коаліції

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Суд потребує даних із зазначенням прізвищ, імен, по батькові нардепів зі складу коаліції

Окружний адміністративний суд міста Києва під час розгляду позову щодо зобов’язання координаторів коаліції внести прем’єр-міністру пропозиції щодо кандидатури міністра охорони здоров’я частково задовольнив вимогу про витребування доказів щодо складу коаліції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Вказано, що суд ухвалив витребувати у Верховної ради України, Апарату ВР, коаліції депутатських фракцій у парламенті відомості станом на 28 лютого 2019 року із зазначенням прізвищ, імен, по батькові народних депутатів, що входять до складу коаліції, яка діє на підставі угоди про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" від 27 листопада 2014 року.

"Відповідну інформацію суд ухвалив витребувати і у координаторів коаліції депутатських фракцій у Верховній раді "Європейська Україна" Артура Герасимова та Максима Бурбака. Витребувані матеріали або письмові пояснення із зазначенням неможливості надання суду витребуваних доказів повинні бути подані у строк до 12 березня", - підкреслюється у повідомленні.

Вказано, що 14 березня суд продовжить розгляд даної справи.

У прес-службі додали, що позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність координаторів коаліції щодо незабезпечення внесення коаліцією пропозиції щодо кандидатури глави МОЗ.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Володимир Гройсман, який на той момент був головою парламенту, відзначав низький рівень взаємодії парламентської коаліції і низький рівень дисципліни серед народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що після парламентських виборів 2019 в Україні повинна бути створена проєвропейська коаліція у Раді.