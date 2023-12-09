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В Германии боятся, что придется воевать с РФ, а войска не готовы

Германия, Суббота 09 декабря 2023 22:27
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В Германии боятся, что придется воевать с РФ, а войска не готовы Фото: в Германии боятся, что придется воевать с РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил о необходимости исправить недостатки в подготовке немецких Вооруженных сил к обороне страны и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Бройер заявил, что он видит недостатки в модернизации немецких вооруженных сил для национальной и союзнической обороны.

"Сейчас мы видим Бундесвер, который еще недостаточно оснащен для этого... Существуют "структуры, которые делают быстрые и целенаправленные решения почти невозможными", - сказал Бройер.

Он отметил, что в течение многих лет Бундесвер был сосредоточен на урегулировании международных кризисов.

Однако несмотря на то, что по словам Бройера, сейчас это дает свои плоды, поскольку вопросы альянса и национальной обороны снова выходят на первый план, он обеспокоен "нынешним наращиванием вооружений Россией" и тем, как позиционирует себя российский диктатор Владимир Путин.

Он отметил, что времена, предшествовавшие масштабному российскому вторжению в Украину, уже не вернутся и Германии придется привыкнуть к мысли, что "однажды нам, возможно, придется вести оборонительную войну".

На вопрос, сможет ли Бундесвер справиться с возможным нападением России на НАТО после возможного завершения войны в Украине,

"Да, и точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя и мы будем защищать себя", - ответил Бройер.

Помощь Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн. евро. Деньги пойдут на восстановление Украины

Также стало известно, что в Германии закончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.

Напомним также, что сегодня, 9 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в войне, если другие ослабеют.

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