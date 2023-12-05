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Для противодействия Китаю. США разместят на подлодках противокорабельные ракеты Tomahawk

Фото: ВМС США установят на подлодках ракеты Tomahawk для противодействия Пекину (RTX Corp)
Автор: Максим Шушко

Военно-морские силы США планируют вооружить свои подлодки противокорабельными ракетами Tomahawk в 2024 году, чтобы бросить вызов Китаю, в том числе вокруг Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Версия противокорабельной ракеты Tomahawk Maritime Strike, традиционно используемая в качестве оружия наземного нападения, будет поставлена на вооружение после 1 октября 2024 года. Последние модели будут модифицированы новой системой наведения, что позволит им поражать мобильную цель в море.

Ракеты будут развернуты на подлодках класса "Лос-Анджелес" и "Вирджиния", которые могут нести до 12 "Томагавков", хотя некоторые модифицированные версии класса "Вирджиния" смогут нести до 40.

По словам старшего научного сотрудника по военно-морской войне и передовым технологиям Брента Седлера, это оружие имеет радиус действия до 1600 километров.

"Большая дальность обеспечивает большее расстояние от китайских ракетных сил и это усложнит планирование Китаем блокады/вторжения на Тайвань. Но необходима дополнительная работа, чтобы спланировать, как эти ракеты будут использованы, чтобы победить силы Китая и уничтожить достаточное количество кораблей, чтобы победить в войне" , – заявил он.

Утверждается, что новые морские ударные ракеты вписываются в план Пентагона развернуть тысячи беспилотников в Индо-Тихоокеанском регионе с февраля по август 2025 для противодействия Китаю.

Конфликт между США и Китаем из-за Тайваня

Напомним, одна из главных причин конфликта между Китаем и США – это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее, Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин призвал его "прекратить вооружать Тайвань".

Недавно островное государство сообщило о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов КНР и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.

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