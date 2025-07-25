"FPV-бандероль" получает каждый. Третья штурмовая показала прицельную ликвидацию россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую в Telegram.

"FPV Третьей штурмовой и дальше охотятся на оккупантов в посадках и полях Харьковщины", - подчеркнули в бригаде.



Там уточнили, что хоть у укрытий россиян нет почтовых адресов, свою "FPV-бандероль получает каждый".

В частности, воинам удалось уничтожить вражескую пехоту на открытой местности, в блиндажах и кустах. Также при помощи дрона украинские защитники уничтожили вражескую антенну, чтобы нарушить связь врага.