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"FPV-бандероль" получает каждый. Третья штурмовая показала прицельную ликвидацию россиян

Пятница 25 июля 2025 22:56
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"FPV-бандероль" получает каждый. Третья штурмовая показала прицельную ликвидацию россиян Иллюстративное фото: украинские воины уничтожают оккупантов дронами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины из Третьей штурмовой активно уничтожают российских оккупантов в Харьковской области при помощи беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую в Telegram.

"FPV Третьей штурмовой и дальше охотятся на оккупантов в посадках и полях Харьковщины", - подчеркнули в бригаде.

Там уточнили, что хоть у укрытий россиян нет почтовых адресов, свою "FPV-бандероль получает каждый".

В частности, воинам удалось уничтожить вражескую пехоту на открытой местности, в блиндажах и кустах. Также при помощи дрона украинские защитники уничтожили вражескую антенну, чтобы нарушить связь врага.

Атаки неизвестных дронов на РФ

Напомним, в ночь на 25 июля из-за атаки неизвестных дронов на Россию сразу восемь аэродромов страны-агрессора приостановили свою работу.

Российские СМИ писали, что во время атаки дронов задерживаются на вылет и прилет 45 самолетов.

Также в ночь на 23 июля российское Министерство обороны сообщило, что Ростов-на-Дону и Таганрог якобы атаковали украинские беспилотники "Лютый".

Очевидцы тогда сообщали, что в пригороде Ростова прогремели от двух до пяти взрывов.

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