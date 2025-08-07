ua en ru
Против трех армий РФ: Третья штурмовая удержала последний рубеж на Луганщине (видео)

Луганская область, Четверг 07 августа 2025 16:32
Против трех армий РФ: Третья штурмовая удержала последний рубеж на Луганщине (видео) Иллюстративное фото: украинские защитники сдерживают россиян в Луганской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают удерживать последний рубеж обороны в Луганской области. На этом направлении оккупанты используют сразу три своих армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третий армейский корпус (создан на основе Третьей штурмовой бригады) в Telegram.

Как отметили в Третьем армейском корпусе, совместно с 60-й и 63-й и 66-й бригадами им удалось удержать позиции в Луганской области. Там они противостоят сразу трем армиям России: 20-й, 1-й танковой и 25-й (каждая может насчитывать от 20 до 50 тысяч оккупантов).

За более чем месяц только на этом направлении украинские воины уничтожили:

  • почти 2000 оккупантов (еще около 1500 - санитарные потери врага);
  • 664 единицы техники и вооружения (еще 385 поразили);
  • 4217 дронов разного типа (еще 41 - подавлен или поражен).

В Третьей штурмовой объяснили, что украинские защитники не дают врагу прорваться к стратегическому узлу Славянско-Константиновской агломерации. Подразделения успешно держат оборону, контратакуют и возвращают позиции под свой контроль.

Успехи Третьей штурмовой

Напомним, ранее украинские воины из Третьего армейского корпуса показали, как они используют дроны для ликвидации оккупантов в Харьковской области.

Защитники уничтожили вражескую пехоту на открытой местности, в блиндажах и кустах.

