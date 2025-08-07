ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Проти трьох армій РФ: Третя штурмова втримала останній рубіж на Луганщині (відео)

Луганська область, Четвер 07 серпня 2025 16:32
UA EN RU
Проти трьох армій РФ: Третя штурмова втримала останній рубіж на Луганщині (відео) Ілюстративне фото: українські захисники стримують росіян у Луганській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують утримувати останній рубіж оборони в Луганській області. На цьому напрямку окупанти використовують одразу три своїх армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третій армійський корпус (створений на основі Третьої штурмової бригади) у Telegram.

Як зазначили в Третьому армійському корпусі, спільно з 60-ю та 63-ю і 66-ю бригадами їм вдалося утримати позиції в Луганській області. Там вони протистоять одразу трьом арміям Росії: 20-й, 1-й танковій і 25-й (кожна може налічувати від 20 до 50 тисяч окупантів).

За понад місяць тільки на цьому напрямку українські воїни знищили:

  • майже 2000 окупантів (ще близько 1500 - санітарні втрати ворога);
  • 664 одиниці техніки та озброєння (ще 385 вразили);
  • 4217 дронів різного типу (ще 41 - придушено або уражено).

У Третій штурмовій пояснили, що українські захисники не дають ворогу прорватися до стратегічного вузла Слов'янсько-Костянтинівської агломерації. Підрозділи успішно тримають оборону, контратакують і повертають позиції під свій контроль.

Успіхи Третьої штурмової

Нагадаємо, раніше українські воїни з Третього армійського корпусу показали, як вони використовують дрони для ліквідації окупантів на Харківщині.

Захисники знищили ворожу піхоту на відкритій місцевості, у бліндажах і кущах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки