Украинская компания Global Saling интегрирует польские радары APS SKYctrl с зенитными турелями украинского производства Sky Sentinel для противодействия ударным беспилотникам типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Оборонку".
Для интеграции радаров с системами Sky Sentinel компания сотрудничает с производителем этих турелей.
В Украине используют не менее 200 радарных систем APS SKYctrl. Благодаря сотрудничеству с украинскими военными и специалистами, радары удалось адаптировать к условиям российско-украинской войны и повысить эффективность выявления и сопровождения беспилотников.
Радары способны обнаруживать воздушные цели даже при сложных погодных условиях, в частности, во время тумана и повышенной влажности. Возможность сопровождения целей уменьшает вероятность их потери при маневрировании.
Отдельным направлением работы является адаптация радаров к разным платформам, в частности морским безэкипажным. Для этого специалисты работают над техническими решениями и адаптацией программного обеспечения в соответствии с военными.
Ранее РБК-Украина писала, что более 12 автоматических турелей 50-го калибра, установленных в Киеве, являются украинскими системами Sky Sentinel, подтвердил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
Кроме того, в Киеве начали устанавливать турели, заявил Зеленский 4 октября во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Также сообщалось, что роботизированные турели уже сбивают российские реактивные дроны. Украина пытается максимально увеличить ущерб.