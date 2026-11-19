Зазначається, що для інтеграції радарів із системами Sky Sentinel компанія співпрацює з виробником цих турелей.

В Україні використовують щонайменше 200 радарних систем APS SKYctrl. Завдяки співпраці з українськими військовими та фахівцями компанії радари вдалося адаптувати до умов російсько-української війни та підвищити ефективність виявлення і супроводження безпілотників.

Радари здатні виявляти повітряні цілі навіть за складних погодних умов, зокрема під час туману та підвищеної вологості. Можливість супроводження цілей зменшує ймовірність їх втрати під час маневрування.

Окремим напрямом роботи є адаптація радарів до різних платформ, зокрема морських безекіпажних. Для цього фахівці працюють над технічними рішеннями та адаптацією програмного забезпечення відповідно до потреб військових.

Раніше РБК-Україна писало, що понад 12 автоматичних турелей 50-го калібру, встановлених у Києві, є українськими системами Sky Sentinel, підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.