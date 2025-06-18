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Почему все снова вспомнили, кто такая Марьяна Безуглая: а вы знали эти факты?

Среда 18 июня 2025 15:02
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Почему все снова вспомнили, кто такая Марьяна Безуглая: а вы знали эти факты? Что вы не знали о Марьяне Безуглую, которая снова в центре скандала (фото: facebook.com/bezuhlamariana)
Автор: Анна Шиканова

Народный депутат Марьяна Безуглая сегодня, 18 июня, снова взбудоражила все социальные сети и вызвала гнев украинцев. Она опубликовала сообщение о погибшем парне под завалами многоэтажки в Киеве, на спасение которого целый день вчера ждали родители.

Что написала Безуглая в своем посте и какие факты из ее биографии вы могли не знать, рассказывает РБК-Украина.

Почему Безуглая снова разозлила украинцев

Народный депутат Марьяна Безуглая разместила в своем Telegram-канале новость о 31-летнем Дмитрии Исаенко, который вчера погиб в Киеве из-за атаки российских ракет. Спасатели целый день разбирали завалы и только вечером парня нашли. К сожалению, он не выжил.

Целый день вчера родители Дмитрия ждали возле разрушенного дома и молились, чтобы их сын выжил. Вместе с ними чуда ожидала вся Украина. Но чудо не произошло.

Имя погибшего парня стало известно только сегодня и выяснилось, что Дмитрий - студент университета Драгоманова. Он учился на первом курсе магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья.

"Косил от армии, но "карма", - именно так прокомментировала гибель 31-летнего украинца Марьяна Безуглая.

Почему все снова вспомнили, кто такая Марьяна Безуглая: а вы знали эти факты?

Скриншот

Когда нардеп увидела, как реагируют на ее сообщение украинцы, она решила уточнить:

"Извините, я на стороне сотен тысяч военных, права которых особо никого не интересуют. Они гибнут каждый день, в том числе из-за глупых решений, но - тишина. Их нужно менять, поддержать, пойти в армию, но...", - написала она.

И еще через какое-то время: "Конечно, соболезнования родным и близким".

Далее Безуглая решила объяснить, что такое карма:

"Смотрите, наша "карма" - это победа. Но победу надо делать, а не ждать, что кто-то старший принесет ее тебе. Иначе "кармой" станет смерть - социальная и физическая. Всех. Те, кто останутся, просто станут российскими зомби. Может, кому-то это и Ок, да? Сейчас я вижу тенденцию к "помиральной яме". Просыпайтесь, или умрете, или будете зомби. Впереди - времена еще тяжелее, чем позади", - написала нардеп.

Украинцы возмутились ее высказываниями и попытались указать, что это минимум - не тактично, потому что родители переживают сейчас страшное горе. На что Безуглая оправдывается, что "нарушает тишину".

Почему все снова вспомнили, кто такая Марьяна Безуглая: а вы знали эти факты?Почему все снова вспомнили, кто такая Марьяна Безуглая: а вы знали эти факты?

Скриншоты

Кто такая Марьяна Безуглая и что вы о ней могли не знать

Образование и родители

Марьяна Безуглая родилась в Киеве в 1988 году и сейчас ей 37 лет. Среднее образование получила в гимназии им. Леси Украинки.

Мать нардепа - Валентина Терещенко, доктор, профессор, работала завкафедрой в Национальном медицинском университете им.

Отец Владимир Безуглый - бизнесмен, который имел актив Киевского завода "Гранит". В 90-х он стал одним из основателей Фонда для пенсионеров МВД, но в 2022 году из него вышел.

Высшее образование у нардепа есть - она окончила национальный медицинский университет им. А. Богомольца. Ее специализация - "Лечебное дело" и "Внутренние болезни".

Но это не все. Также Безуглая закончила Украинскую военно-медицинскую академию по специализации "Общая практика-семейная медицина" и Международную программу лидерства Государственного департамента США - "Здравоохранение и маргинализованные популяции".

Работа и политика

Какое-то время Марьяна работала по специальности - сначала в поликлинике, а затем оказалась в проектном офисе реформ при Минобороны и даже была руководительницей программы "Реформа системы медицинского обеспечения ВСУ".

После этого ее карьера сделала интересный скачок - и Безуглая оказалась в Верховной Раде, где попала во фракцию "Слуга народа".

Далее ее политическая карьера стала стремительно развиваться - она стала заместителем Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, председателем подкомитета внедрения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества. А еще - стала членом Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Почему все снова вспомнили, кто такая Марьяна Безуглая: а вы знали эти факты?

Марьяна Безуглая (фото: facebook.com/bezuhlamariana)

Скандалы

С тех пор Марьяна Безуглая стала почти постоянной представительницей многих скандалов в Украине:

В 2019 году ее заметили за гречкосейством - во время выборов ее агитаторы раздавали бесплатно футболки и кепки в обмен на подписку ее сообщества в Facebook.

Ее обвиняли в давлении на экс-главу ГУР МО Василия Бурбу во время расследования взрывов на складах с боеприпасами в 2014-2018 гг.

В 2022 Безуглая инициировала законопроект, которым предлагалось разрешить боевым командирам убивать военнослужащих для прекращения уголовного правонарушения (неповиновение, сопротивление, применение насилия, дезертирство).

В том же году она обратилась в СБУ с просьбой изучить деятельность некоторых волонтеров по подрыву нацбезопасности. Впоследствии она начала жаловаться СБУ даже на журналистов, в частности на Юрия Бутусова.

В июне 2022 года Марьяну Безуглую обвинили в том, что она пытается управлять военными (об этом заявили журналисты Янина Соколова, Юрий Бутусов и председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай).

Нардеп стала часто бывать на фронте и она лично подтвердила, что работает в зоне боевых действий по собственной инициативе, хотя и отрицает, что кем-то там командует. По ее словам, она там находится ради советов, помощи, коммуникации, поддержки и контроля.

Также Безуглая проголосовала за градостроительную реформу (5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины.

В июле 2023 года нардеп попала в скандал с директором музея Голодомора-геноцида Лесей Гасиджак. В соцсетях Безуглая начала обсуждать "визуальные стандарты" директора, хотя сразу и выступила против бодишейминга.

Впоследствии депутат отметилась серией сообщений, в которых критиковала главнокомандующего Валерия Залужного и его действия. Впоследствии она даже потребовала, чтобы он ушел в отставку.

Во фракции и партии реагировали на скандалы с Безуглой слабо и указывали, что она сама отвечает за свои слова и выражает свое личное мнение.

В 2023 году она собралась выходить из фракции и партии, но и в Комитете Рады по нацвопросам безопасности и разведки инициировали отзыв Безуглой с должности заместителя председателя. Однако постановление не смогли вынести на рассмотрение, а в апреле 2024 года она передумала выходить из фракции.

В июле 2024 года Безуглую сняли с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности. Она же заявила, что это связано с ее публичными заявлениями о проблемах в ВСУ.

За последние несколько лет Марьяна Безуглая отличилась большим количеством сообщений, которые вызвали у украинцев ярость. Она распространяла фейки, в частности о сбивании украинского F-16, оскорбляла ЛГБТК+ и называла их "отклонением". Также она попала в список украинских политиков, которых чаще всего цитируют российские пропагандисты.

Личная жизнь

У Марьяны Безуглой нет детей и она не замужем. Зимой 2025 года она рассказала, что пережила бурный роман с капитаном ВСУ, который погиб на фронте.

По словам нардепа, у возлюбленного были еще одни отношения параллельно и он даже был помолвлен с другой женщиной. Кроме того, он был женат и имел маленького ребенка.

В ее декларациях указано, что с декабря 2019 года она владеет квартирой в Киеве в 75 квадратных метров. Эта недвижимость досталась ей в наследство от отца. Единственный доход - зарплата народного депутата.

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При написании материала были использованы источники: Facebook и Telegram Марьяны Безуглой, публикации "Опора", "Честно",

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