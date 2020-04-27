Протести підприємців і прохання відкрити ринки: як почався сьомий тиждень карантину

В Україні через карантин закриті ринки, в регіонах почалися протести
Протести через карантин в Україні, в рамках якого, зокрема, по всій країні закриті ринки, почалися в декількох регіонах країни. Крім того, міська влада просить Кабмін про пом'якшення введених обмежень, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
На черговому засіданні Кабміну, яке відбудеться у середу, 29 квітня, буде розглядатися питання про відкриття ринків. Про це на нараді за участю президента України Володимира Зеленського заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Так, Кабмін планує розробити формат роботи ринків і санкційний механізм за порушення вимог, щоб почати відкривати ринки вже до кінця тижня.
"Потрібно думати, як дати їм (ринкам, - ред.) можливість працювати безпечно. Встановіть чіткі правила і давайте дозволимо їх відкрити", - заявив Зеленський.
У Чернівцях група підприємців Калинівського ринку вийшла на мітинг під будівлю обладміністрації з вимогою відновити роботу ринку. За повідомленням місцевих ЗМІ, протести почалися після рішення обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо закриття продуктових ринків.
Протести почалися і в Полтаві, там біля будівлі міськради влаштували автопробіг, підприємці вимагають відкрити ринки.
Нагадаємо, минулого тижня через закриття ринків на карантин протестували в Херсонській області та Мелітополі.
Міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні, 27 квітня, звернувся до Кабміну та головного санлікаря з проханням дозволити роботу продуктових ринків.
"У Львові з початку карантину були жорсткі правила: порушуєш - закриваємо. Але я б дуже не хотів, щоб через одного-двох порушників страждали мільйони людей", - написав він у Facebook.
У свою чергу мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить уряд дозволити роботу малого і середнього бізнесу.
"Час переглянути вимоги і дозволити ряду бізнесу працювати і у Франківську, і в Україні, оскільки від цього залежить життєдіяльність країни і міста", - заявив він.
Крім того, дозволити працювати малому та середньому бізнесу просить і глава Дніпропетровської облради Святослав Олійник.
"Ми визначимо режим роботи, який міг би бути сумісним з режимом карантину - дотримання дистанції в торгових приміщеннях, захисні засоби і інше", - повідомив він.