Протесты предпринимателей и просьба открыть рынки: как началась седьмая неделя карантина

Протесты из-за карантина в Украине, в рамках которого, в частности, по всей стране закрыты рынки, начались в нескольких регионах страны. Кроме того, городские власти просят Кабмин о смягчении введенных ограничений, подробнее - в материале РБК-Украина.

Рынки в Украине могут открыть до конца недели

На очередном заседании Кабмина, которое состоится в среду, 29 апреля, будет рассматриваться вопрос об открытии рынков. Об этом на совещании при участии президента Украины Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, Кабмин планирует разработать формат работы рынков и санкционный механизм за нарушение требований, чтобы начать открывать рынки уже к концу недели.

"Нужно думать, как дать им (рынкам, - ред.) возможность работать безопасно. Установите четкие правила и давайте позволим их открыть", - заявил Зеленский.

В Полтаве и Черновцах начались протесты из-за карантина

В Черновцах группа предпринимателей Калиновского рынка вышла на митинг под здание обладминистрации с требованием возобновить работу рынка. По сообщению местных СМИ, протесты начались после решения областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по закрытию продуктовых рынков.

Протесты начались и в Полтаве, там у здания горсовета устроили автопробег, предприниматели требуют открыть рынки.

Отметим, на прошлой недели из-за закрытия рынков на карантин протестовали в Херсонской области и Мелитополе.

Львов, Днепр и Ивано-Франковск просят смягчить карантин

Мэр Львова Андрей Садовой сегодня, 27 апреля, обратился к Кабмину и главному санврачу с просьбой разрешить работу продуктовых рынков.

"Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей", - написал он в Facebook.

В свою очередь мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит правительство разрешить работу малого и среднего бизнеса.

"Время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и во Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит жизнедеятельность страны и города", - заявил он.

Кроме того, позволить работать малому и среднему бизнесу просит и глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник.

"Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина - соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое", - сообщил он.