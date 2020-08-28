Протести в Мінську: затримано понад 180 людей

У Мінську на акції протесту в четвер були затримані понад 180 осіб. Серед затриманих близько 15 журналістів.
Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".
У Жовтневому РУВС залишаються близько 15 журналістів, яких примушують видаляти фото з особистих мобільних телефонів.
Інформацію про перевірку мобільних телефонів підтвердила і Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).
Зазначимо, ввечері протестувальники в Мінську провели ходу від православного Свято-Духова кафедрального собору на площі Свободи до католицького Червоного костелу на площі Незалежності. Ще до початку ходи в районі площі Свободи було затримано більше десятка журналістів.
Нагадаємо, 27 серпня у Мінську затримали 20 журналістів.
Раніше повідомлялося, що у Мінську пройшли затримання, повідомлялося про затримання шести осіб.
Зазначимо, в Гродно силовики застосували сльозогінний газ при розгоні мітингувальників.