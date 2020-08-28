Протести в Мінську: затримано понад 180 людей

У Мінську на акції протесту в четвер були затримані понад 180 осіб. Серед затриманих близько 15 журналістів.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

У Жовтневому РУВС залишаються близько 15 журналістів, яких примушують видаляти фото з особистих мобільних телефонів.

Інформацію про перевірку мобільних телефонів підтвердила і Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

Зазначимо, ввечері протестувальники в Мінську провели ходу від православного Свято-Духова кафедрального собору на площі Свободи до католицького Червоного костелу на площі Незалежності. Ще до початку ходи в районі площі Свободи було затримано більше десятка журналістів.

Нагадаємо, 27 серпня у Мінську затримали 20 журналістів.

Раніше повідомлялося, що у Мінську пройшли затримання, повідомлялося про затримання шести осіб.

Зазначимо, в Гродно силовики застосували сльозогінний газ при розгоні мітингувальників.