Протести в Мінську: що відбувається у столиці Білорусі зараз

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

У Мінську поновилися затримання демонстрантів

У Мінську поновилися затримання демонстрантів на акціях протестів. Демонстрації тривають з 9 серпня.

Про те, яка ситуація зараз в столиці Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна.

21:22 ОМОН відкрив двері Червоного костелу, де більше 40 хвилин були закриті демонстранти. Люди почали виходити на вулицю, про їх затримання поки не повідомляють.

Tut.by повідомляє, що ОМОН поїхав, площа патрулюють кілька силовиків. У центрі Мінська починають збиратися демонстранти, приносять плакати.

Літак ФСБ Росії приземлився в Мінську

Урядовий літак РФ, на якому перевозять високопоставлених урядовців, приземлився в столиці Білорусі Мінську.

Затримання демонстрантів

Демонстранти близько 19 години знову вийшли на центральну площу столиці. Люди зібралися біля Червоного костелу. За інформацією ЗМІ, прийшли близько півтора тисяч осіб. Від инфогруппы МВС звучать заклики розійтися.

На всіх підходах до площі Незалежності багато міліції. Також з'явилися співробітники Омону.

Близько 20:30 силовики почали затримувати учасників акції. Частина людей - близько 100, заблоковані в Червоному костелі, ще близько 20 осіб оточені ОМОНом на вулиці.

Проблеми з інтернетом

Один з мобільних операторів повідомив, що пропускна здатність мобільного інтернету знижена на вимогу державних органів.

Нагадаємо, під час вречашних акцій протесту в Білорусі правоохоронці затримали більше 50 демонстрантів.