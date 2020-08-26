ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Протести в Мінську: що відбувається у столиці Білорусі зараз

Мінськ, Середа 26 серпня 2020 21:24
Протести в Мінську: що відбувається у столиці Білорусі зараз
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

У Мінську поновилися затримання демонстрантів

У Мінську поновилися затримання демонстрантів на акціях протестів. Демонстрації тривають з 9 серпня.

Про те, яка ситуація зараз в столиці Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна.

21:22 ОМОН відкрив двері Червоного костелу, де більше 40 хвилин були закриті демонстранти. Люди почали виходити на вулицю, про їх затримання поки не повідомляють.

Tut.by повідомляє, що ОМОН поїхав, площа патрулюють кілька силовиків. У центрі Мінська починають збиратися демонстранти, приносять плакати.

Протести в Мінську: що відбувається у столиці Білорусі зараз

Літак ФСБ Росії приземлився в Мінську
Урядовий літак РФ, на якому перевозять високопоставлених урядовців, приземлився в столиці Білорусі Мінську.

Затримання демонстрантів

Демонстранти близько 19 години знову вийшли на центральну площу столиці. Люди зібралися біля Червоного костелу. За інформацією ЗМІ, прийшли близько півтора тисяч осіб. Від инфогруппы МВС звучать заклики розійтися.

На всіх підходах до площі Незалежності багато міліції. Також з'явилися співробітники Омону.

Близько 20:30 силовики почали затримувати учасників акції. Частина людей - близько 100, заблоковані в Червоному костелі, ще близько 20 осіб оточені ОМОНом на вулиці.

Проблеми з інтернетом

Один з мобільних операторів повідомив, що пропускна здатність мобільного інтернету знижена на вимогу державних органів.

Нагадаємо, під час вречашних акцій протесту в Білорусі правоохоронці затримали більше 50 демонстрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьМинскпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся