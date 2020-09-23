Протести у Мінську: на "Немизі" чутно постріли

Силовики почали жорстко розганяти та затримувати учасників протесту біля станції метро "Немига". Очевидці говорять про звуки пострілів.
Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.
Після пострілів в натовп силовиків полетіла пляшка. У відповідь люди у масках та з дубинками почали брутально затримувати людей.
Зараз на "Немизі" знову зібралося декілька десятків людей. Вони скандують "Живе Білорусь".
Крім того, очевидці повідомляють про вибух в районі станції метро "Пушкінська". Туди поїхала велика кількість силовиків та водомет. Також є інформація, що там силовики застосували газ проти мітингувальників.
Фото: затримання протестувальників на "Немизі" (tut.by)
Нагадаємо, сьогодні у Білорусі спалахнули акції протесту через таємну інавгурацію Олександра Лукашенка.
Як писало РБК-Україна, поблизу торгового центру "Галерея" у Мінську силовики застосували газ проти мітингувальників.
Крім того, силовики намагалися розігнати протестувальників за допомогою водометів.