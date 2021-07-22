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США ввели санкції проти міністра Збройних сил і спеціальної бригади МВС Куби

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Вашингтон, Четвер 22 липня 2021 21:03
США ввели санкції проти міністра Збройних сил і спеціальної бригади МВС Куби Фото: США ввели санкції щодо силовиків Куби (twitter.com/yoanisanchez)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство фінансів США ввело санкції проти міністра Збройних сил Альваро Лопеса Мієри і Національної спеціальної бригади МВС Куби. Обмежувальні заходи прийняті в рамках "закону Магнітського".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Згідно з повідомленням відомства, обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд в США і заморожування будь-яких активів осіб, які потрапили під санкції. Фігуранти, які потрапили в "чорний список", причетні до придушення протестів на Кубі.

Напередодні газета Washington Post з посиланням на джерела повідомила про плани адміністрації США ввести санкції щодо обмеженого числа осіб з Міністерства оборони і МВС Куби, які відповідальні за придушення протестів в країні.

"Санкції, введені в рамках Глобального закону Магнітського, спочатку торкнуться невелике число представників Міністерства внутрішніх справ і збройних сил Куби", - цитувало видання одного зі своїх співрозмовників.

Нагадаємо, 12 липня на вулиці Кубинських міст вийшли тисячі протестувальників. Вони виступали проти неефективної боротьби уряду з пандемією і повільних темпів вакцинації.

Зазначимо, у Білому домі заявили, що розробляють способи притягнути до відповідальності владу Куби за насильство і репресії, які застосовувалися щодо мирних протестувальників.

Закон Магнітського або акт Магнітського прийнятий в США в грудні 2012 року. Він скасовує поправку Джексона-Веніка і вводить персональні санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини і принципу верховенства права в Росії. Пізніше Конгрес розширив його дію на всі країни світу.

Названий на ім'я померлого у в'язниці аудитора Сергія Магнітського. Спочатку був направлений в першу чергу проти осіб, підозрюваних у причетності до його смерті.

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