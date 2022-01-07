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На заході Казахстану поновилися протести: люди висунули вимоги

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П'ятниця 07 січня 2022 14:21
На заході Казахстану поновилися протести: люди висунули вимоги Фото: протести на заході Казахстану (orda.kz)
Автор: Ілона Свиридова

Протести в Казахстані поновилися на заході країни. Зокрема, мирний мітинг проходить у Жанаозені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу Orda.kz.

Повідомляється, що на протести в Жанаозені прийшли кілька тисяч людей. При цьому демонстранти розділилися. Одні стверджують, що для безпеки Казахстану всім потрібно розійтися по домівках, інші вважають за краще залишитися на площі.

Також повідомляється, що протестувальники в Жанаозені висунули 4 вимоги:

  • зміна політичного режиму
  • проведення народних виборів акима кожної області та міста
  • повернення Конституції 1993 року
  • не переслідувати громадських активістів

На даний момент в місті формується рада аксакалів - старійшин.

Нагадаємо, раніше казахський опозиціонер-втікач Мухтар Аблязов оголосив себе лідером протестів у Казахстані.

А президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь на ураження в рамках антитерористичної операції, яка проводиться по всій країні.

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