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Токаєв дав наказ стріляти на ураження в рамках АТО в Казахстані

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Астана, П'ятниця 07 січня 2022 10:47
Токаєв дав наказ стріляти на ураження в рамках АТО в Казахстані Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (t me nexta live)
Автор: Сергей Новиков

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь на ураження в рамках антитерористичної операції, яка проводиться по всій країні. За його словами, влада не йтиме на переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу orda.kz.

"Мною дано наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями і вбивцями. Нам довелося мати справу з бандитами і терористами, підготовленими. Тому їх потрібно знищувати, і це буде зроблено найближчим часом", - заявив Токаєв.

За його словами, лише на Алмати "напали 20 тисяч бандитів", зокрема громадяни інших країн. Він також запевнив, що "операція проти бойовиків йтиме до кінця", а хто не здасться - буде ліквідовано.

"Всі вимоги, висловлені у мирній формі, були почуті. У регіонах, де збережена стабільність ситуації, буде поетапно знято режим НС", - додав Токаєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на всій території Казахстану запроваджено "червоний рівень" небезпеки, проводиться антитерористична операція.

До цього Токаєв заявляв, що конституційний порядок відновлено у всіх регіонах країни.

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