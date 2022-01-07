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Президент Казахстану виключив переговори і пообіцяв "знищити бандитів"

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Астана, П'ятниця 07 січня 2022 11:12
Президент Казахстану виключив переговори і пообіцяв "знищити бандитів" Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виключає можливість переговорів з учасниками масових заворушень. Він також пообіцяв "знищити бандитів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Токаєва.

"За кордоном висловлюються заклики до сторін провести переговори для мирного вирішення проблем. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями,з вбивцями?",- зазначив він.

За його словами, силовикам довелося мати справу з "озброєними і підготовленими бандитами", як з місцевими, так і іноземними.

"Тому їх потрібно знищувати. Це буде зроблено найближчим часом", - додав Токаєв.

Нагадаємо, раніше Євросоюз закликав всі сторони протистояння в Казахстані уникати ескалації та насильства.

Масові протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року на тлі різкого подорожчання автомобільного газу. Пізніше учасники протестів почали висувати політичні вимоги, надалі в містах почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство. Детальніше про вимоги - в матеріалі РБК-Україна.

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