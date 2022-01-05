Від ціни на газ до вимог зміни влади: чому Казахстан протестує

Четвертий день у Казахстані продовжуються протести. У столиці та кількох регіонах запроваджено надзвичайний стан, не працює інтернет та зв'язок. На тлі заворушень уряд країни був відправлений у відставку, проте вуличні протести не вщухають. Мітингувальники продовжують вимагати відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.

Докладно про те, що відбувається в Казахстані – у матеріалі РБК-Україна.

Президент Казахстану виступив зі зверненням

Глава Республіки Казахстан звернувся до нації на тлі масових протестів. Він заявив, що діятиме максимально жорстко у відповідь на заворушення і не збирається покидати солицю.

Крім того, Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що з сьогоднішнього дня вступає на посаду голови Ради безпеки. Раніше цей пост беззмінно з 1991 року займав екс-президент Нурсултан Назарбаєв.

У своєму зверненні Токаєв сказав, що незабаром вийде з новим пакетом пропозицій.

Вимоги протестувальників

Протести у містах Казахстану розпочалися після подорожчання цін на скраплений газ удвічі з 1 січня. Вартість основного для казахів палива підвищилася з 60 до 120 тенге за літр після зміни порядку формування цін - всі торги перейшли на електронну біржу.

Люди вийшли на вулиці із вимогою зниження цін на газ до 50 тенге. Також мітингувальники вимагали відставки уряду, викорінення корупції та відходу з політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Ситуація загострюється

Найбільш масові акції 5 січня проходять в Алмати. Натовп із кількох тисяч мітингувальників пішов на штурм резиденції президента.

Також учасники протестів увірвалися до міської адміністрації (акімату), вибили вікна та двері. У приміщеннях мерії розпочалася пожежа, сталося загоряння у будівлі прокуратури Алмати.

Заворушення супроводжуються стріляниною, вибухами світлошумових гранат. Протестуючі використовують палиці, щити, гранати, запальні суміші. У місто стягнули тисячі військових та бронетехніку.

Protesters stormed public buildings in Kazakhstan’s biggest city as security forces struggled to control them after the government resigned in response to popular anger over an increase in fuel prices https://t.co/sPadaD4lLX pic.twitter.com/MnA8FUWIL3 — Reuters (@Reuters) January 5, 2022

В інших містах хвилювання також не вщухають. Люди атакують будинки акіматів. В Актау, Семеї, Усть-Каменогорську, Актобі продовжуються сутички з правоохоронцями. Силовики стріляють гумовими кулями, поливають мітингувальників водою.

Проте деякі правоохоронці переходять на бік протестувальників. Так, в Атирау до учасників мітингу приєднався весь склад поліцейської дільниці.

Погроми та сотні постраждалих

У ході зіткнень у містах Казахстану постраждало кілька сотень людей, понад 90 правоохоронців зазнали травм. Внаслідок нападів на силовиків затримали близько 200 учасників заворушень.

За ніч протестів в Алмати було спалено 120 автомобілів, у тому числі машин поліції, швидкої допомоги. Мітингувальники розгромили сотні магазинів, кафе, офісів.

Блокування інтернету, зв'язку та зупинка телемовлення

5 січня провайдер "Казахтелеком" заблокував доступ до інтернету по всій країні. Інтернет перестав працювати у мобільних та провідних операторів. Не доступні для перегляду сайти з-за кордону.

В Алмати перестав працювати телефонний зв'язок. Спостерігаються проблеми у роботі банків та системи безготівкової оплати.

Окрім того, сьогодні припинив мовлення телеканал КТК. Усі співробітники покинули будівлю телецентру, вона знеструмлена. Раніше одного з кореспондентів каналу в Алмати схопили і близько години утримували мітингувальники.

Також учасники протестів із палицями увірвалися в будівлю телеканалу "Мир24" і вимагали виходу в прямий ефір.

Режим НС

Сьогодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану у столиці Нур-Султані з 5 по 19 січня.

У нічний час у місті діятиме комендантська година, обмежується рух транспорту, в'їзд та виїзд за межі столиці. На час дії НС забороняються мирні збори та страйки, продаж зброї, вибухових речовин.

Раніше режим НС оголосили в Алмати, Алматинській та Мангістауській області.

Влада йде на поступки

Вранці 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду, призначив нового державного секретаря та в.о. прем'єра.

Винними у ситуації з протестами глава держави назвав міністерство енергетики, а також компанії "Казмунайгаз" та "Казахгаз". Для стабілізації стану було запроваджено регулювання цін на скраплений газ, бензин і дизель на 180 днів.

Зокрема урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау знизити ціну на газ вдвічі до 50 тенге за літр. Крім того, влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.

Касим-Жомарт Токаєв також оголосив, що найближчим часом обговорить питання щодо припинення діяльності парламенту та можливості проведення загальнонаціональних виборів.

Назарбаєв – 30 років при владі в Казахстані

81-річний Нурсултан Назарбаєв був незмінним лідером Казахстану із 1989 року.

Перший президент республіки склав повноваження у 2019 році, але зберіг за собою досі посаду голови Ради безпеки Казахстану та члена Конституційної ради.

Також до осені минулого року Назарбаєв очолював правлячу партію "Нур Отан" у парламенті. Передав повноваження голови політсили президенту Касим-Жомарту Токаєву 23 листопада 2021 року.

Нурсултан Назарбаєв у Казахстані є "лідером нації" - Єлбаси. Це законний довічний статус, який захищає першого президента та членів його сім'ї від будь-яких переслідувань.

У 2019 році на честь Назарбаєва столиця Казахстану Астана була перейменована на Нур-Султан. Його ж ім'я носять міжнародний аеропорт та залізничний вокзал столиці.

1 грудня в Республіці Казахстан відзначається День першого президента – офіційний вихідний день. Ще одне державне свято збігається із днем народження Нурсултана Назарбаєва – День столиці (6 липня).