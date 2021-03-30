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У Києві заборонили проводити продуктові ярмарки до 12 квітня

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 11:03
У Києві заборонили проводити продуктові ярмарки до 12 квітня Фото: продуктові ярмарки заборонять до 12 квітня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

З 1 до 12 квітня у Києві заборонили проведення продуктових ярмарків. До такого кроку вдалися через погіршення епідеміологічної ситуації у столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації та для зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Києві у період з 1 до 12 квітня заборонено проведення ярмаркових заходів. Підписано відповідне розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - сказано у повідомленні.

Замглави КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба заявив, що це необхідно для зниження ризику зараження киян.

"Ситуація із поширенням COVID-19 у столиці - складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у "червоній зоні". Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня", - підкреслив він.

Нагадаємо, з 20 березня у Києві почав діяти жорсткий карантин. Нові обмеження фактично повторюють умови локдаунів, які були введені в січні і торік. Закрилися культурні заклади і більшість магазинів, скасовуються масові заходи, кафе і ресторани можуть працювати тільки на винос.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав регіони України, де ситуація з коронавірусом є "досить напруженою". Серед них і Київ.

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