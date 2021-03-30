У Києві заборонили проводити продуктові ярмарки до 12 квітня

З 1 до 12 квітня у Києві заборонили проведення продуктових ярмарків. До такого кроку вдалися через погіршення епідеміологічної ситуації у столиці.

"У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації та для зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Києві у період з 1 до 12 квітня заборонено проведення ярмаркових заходів. Підписано відповідне розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - сказано у повідомленні.

Замглави КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба заявив, що це необхідно для зниження ризику зараження киян.

"Ситуація із поширенням COVID-19 у столиці - складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у "червоній зоні". Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня", - підкреслив він.